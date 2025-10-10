Contes sur les femmes YAUQUE Sault-lès-Rethel
Contes sur les femmes
YAUQUE 7 avenue de Bourgouin Sault-lès-Rethel Ardennes
Soirée spéciale Octobre Rose. Les femmes seront mises à l’honneur avec différents contes.
YAUQUE 7 avenue de Bourgouin Sault-lès-Rethel 08300 Ardennes Grand Est contesetveillees08@orange.fr
English :
Special Pink October evening. Women will be in the spotlight with a variety of tales.
German :
Spezieller Abend zum Rosa Oktober. Frauen werden mit verschiedenen Märchen geehrt.
Italiano :
Serata speciale di ottobre rosa. Le donne saranno protagoniste con una serie di storie.
Espanol :
Velada especial Octubre Rosa. Las mujeres serán el centro de atención con diversas historias.
