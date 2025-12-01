Contes tout doux La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Contes tout doux

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-12-15

fin : 2025-12-15

Date(s) :

2025-12-15

Il neige doux. Qui a perdu son bonnet ? Qui frappe à la porte ? Qui ne veut pas dormir ?… Chut… Il neige doux.

Pour les 0 à 5 ans Durée 45 minutes

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 heuresvagabondes@gmail.com

English : Contes tout doux

It’s snowing softly. Who lost his hat? Who’s knocking at the door? Who doesn’t want to sleep? Quiet! It’s snowing softly.

For ages 0 to 5 Duration: 45 minutes

