Contes tout doux La Cabane Villeneuve-sur-Lot

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Début : 2025-12-15
2025-12-15
Il neige doux. Qui a perdu son bonnet ? Qui frappe à la porte ? Qui ne veut pas dormir ?… Chut… Il neige doux.
Pour les 0 à 5 ans Durée 45 minutes
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 heuresvagabondes@gmail.com
English : Contes tout doux
It’s snowing softly. Who lost his hat? Who’s knocking at the door? Who doesn’t want to sleep? Quiet! It’s snowing softly.
For ages 0 to 5 Duration: 45 minutes
