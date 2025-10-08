Contes traditionnels d’hier, d’aujourd’hui et de demain Club seniors Saint-Ange Paris

Contes traditionnels d’hier, d’aujourd’hui et de demain Club seniors Saint-Ange Paris mercredi 8 octobre 2025.

Plongez dans l’univers intemporel des contes traditionnels russes, revisités à travers une mise en scène originale qui allie théâtre, musique et danse.

Ce spectacle se veut à la fois interactif et intergénérationnel, réunissant les enfants de l’association Atelier Éducatif Culturel et Sportif AECS et les séniors pour un moment riche en émotions.

Au programme :

Une représentation vivante et participative , où le public est invité à partager l’expérience.

, où le public est invité à partager l’expérience. Un voyage culturel et poétique , entre réminiscences et découvertes.

, entre réminiscences et découvertes. Un goûter convivial sur le thème d’Halloween, pour prolonger la magie du spectacle dans une ambiance chaleureuse.

Un rendez-vous unique qui célèbre la transmission, la créativité et le plaisir d’être ensemble.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 14h30 à 17h00

gratuit

Inscription auprès du club séniors Saint-Ange

Tél. 01 42 29 57 65

Nombre de places limité à 30

Tout public.

Club seniors Saint-Ange 5, Villa Saint‑Ange 75017 Paris

