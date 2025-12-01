Contes venus du froid Place d’Auvelais Plestin-les-Grèves
Contes venus du froid Place d’Auvelais Plestin-les-Grèves samedi 13 décembre 2025.
Contes venus du froid
Place d’Auvelais Médiathèque Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 15:30:00
fin : 2025-12-13 16:30:00
Date(s) :
2025-12-13
La médiathèque propose un après-midi festif pour patienter jusqu’à Noël.
Par France QUATROMME
Ouvert à tous à partir de 5 ans. .
Place d’Auvelais Médiathèque Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 35 60 42
English :
L’événement Contes venus du froid Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose