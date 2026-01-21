Contest de snowboard Slalom géant SAINT LARY PLA D’ADET Saint-Lary-Soulan
Contest de snowboard Slalom géant SAINT LARY PLA D’ADET Saint-Lary-Soulan samedi 24 janvier 2026.
Contest de snowboard Slalom géant
SAINT LARY PLA D’ADET Piste de Garlitz Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Nouvelle course contest de snowboard !
Infos et inscriptions inscription.ffs.fr ou brown_bears@hotmail.com .
SAINT LARY PLA D’ADET Piste de Garlitz Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie brown_bears@hotmail.com
English :
New snowboard contest race!
