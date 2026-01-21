Contest de snowboard Slalom géant SAINT LARY PLA D’ADET Saint-Lary-Soulan

Contest de snowboard Slalom géant

SAINT LARY PLA D’ADET Piste de Garlitz Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Nouvelle course contest de snowboard !

Infos et inscriptions inscription.ffs.fr ou brown_bears@hotmail.com .

SAINT LARY PLA D’ADET Piste de Garlitz Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie brown_bears@hotmail.com

English :

New snowboard contest race!

L’événement Contest de snowboard Slalom géant Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-01-19 par OT de St Lary|CDT65