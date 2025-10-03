Contest d’escalade Bloc Session Besançon Chalezeule
Contest d’escalade Bloc Session Besançon Chalezeule vendredi 3 octobre 2025.
Bloc Session Besançon 1A rue du Murgelot Chalezeule Doubs
Début : 2025-10-03 18:30:00
2025-10-03
Chers grimpeurs et grimpeuses,
Nous vous attendons nombreux et motivés pour notre premier contest qui aura lieu le 03/10/25 à partir de 18h00 dans notre salle Bloc Session Besançon !
Dans une ambiance conviviale, nous vous invitons à venir essayer la vingtaine de nouveaux blocs de qualification spécialement ouverts pour l’occasion. Il y en a pour tous les niveaux !
Planning
De 18h30 à 21h00 échauffement, briefing et phase de qualification sois attentifs et grimpe à fond !
De 21h à 21h30, pause bien méritée -> tous au food truck !
De 21h30 à 22h30, les 5 meilleur(e)s grimpeuses et grimpeurs font le show en finale !
On compte sur vous ! .
Bloc Session Besançon 1A rue du Murgelot Chalezeule 25220 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 69 69 64 besancon@blocsession.com
