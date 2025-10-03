Contest d’escalade Bloc Session Besançon Chalezeule

Contest d’escalade Bloc Session Besançon Chalezeule vendredi 3 octobre 2025.

Contest d’escalade

Bloc Session Besançon 1A rue du Murgelot Chalezeule Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 18:30:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Chers grimpeurs et grimpeuses,

Nous vous attendons nombreux et motivés pour notre premier contest qui aura lieu le 03/10/25 à partir de 18h00 dans notre salle Bloc Session Besançon !

Dans une ambiance conviviale, nous vous invitons à venir essayer la vingtaine de nouveaux blocs de qualification spécialement ouverts pour l’occasion. Il y en a pour tous les niveaux !

Planning

De 18h30 à 21h00 échauffement, briefing et phase de qualification sois attentifs et grimpe à fond !

De 21h à 21h30, pause bien méritée -> tous au food truck !

De 21h30 à 22h30, les 5 meilleur(e)s grimpeuses et grimpeurs font le show en finale !

On compte sur vous ! .

Bloc Session Besançon 1A rue du Murgelot Chalezeule 25220 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 69 69 64 besancon@blocsession.com

English : Contest d’escalade

German : Contest d’escalade

Italiano :

Espanol :

L’événement Contest d’escalade Chalezeule a été mis à jour le 2025-09-03 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON