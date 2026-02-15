CONTEST D’ESCALADE

Contest de difficulté en moulinette à la Halle des Sport de Gratassac à Villefort. 5 € pour tous !

LAUSERT ESCALADA, le club d’escalade de Villefort vous convie à Halle des Sport de Gratassac pour son Contest annuel.

à partir de 10 ans, inscrivez vous en binôme (attention aux écarts de poids) et confrontez-vous à une quarantaine de voies en moulinette toute la journée. Pour les meilleurs, une finale en tête clôturera cette belle journée d’escalade et de convivialité.

Passage des qualifs en continu, par 2 de 10h à 15h30.Finales en tête de 17h à 18h30Tarif: 5€(toute) Petite restauration sur place.

Le Contest se déroule en parallèle du Festival du Film d’Aventure au Ciné-Théatre La Forge situé à 100m de la Halle des Sports, en partenariat avec La Loco Motiv’. Diffusion d’un premier film entre les qualifs et la finale puis de deux autres films en soirée. Convivialité et discussions autour d’un repas partagé avant la séance du soir.

Ouvert au public .

Halle des Sport de Gratassac Villefort 48800 Lozère Occitanie caf.htescevennes@gmail.com

English :

Difficulty contest on a tightrope at the Halle des Sports de Gratassac in Villefort. 5? for all!

L’événement CONTEST D’ESCALADE Villefort a été mis à jour le 2026-02-13 par 48-OT Mont Lozere