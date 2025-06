Contest en Binôme #2 Accessible aux enfants dès 8 ans The Roof Vercors Bourg-de-Péage 28 juin 2025 08:00

Drôme

Contest en Binôme #2 Accessible aux enfants dès 8 ans The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage Drôme

Début : 2025-06-28 08:00:00

fin : 2025-06-28 12:00:00

2025-06-28

De 8h à 12h, dès 8 ans, venez vous challenger sur des blocs de tous les niveaux avec des prises de toutes les époques ! En binôme de jeunes (8 à 14 ans) ou en binôme jeune/adulte (+ de 15 ans).

The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 contact-vercors@theroof.fr

English :

From 8am to 12pm, aged 8 and over, come and challenge yourselves on boulders of all levels and holds from all eras! In youth pairs (8 to 14 years) or youth/adult pairs (over 15 years).

German :

Von 8 bis 12 Uhr, ab 8 Jahren, kommen Sie und fordern Sie sich an Bouldern aller Schwierigkeitsgrade mit Griffen aus allen Epochen heraus! In Zweiergruppen von Jugendlichen (8 bis 14 Jahre) oder in Zweiergruppen von Jugendlichen/Erwachsenen (über 15 Jahre).

Italiano :

Dalle 8.00 alle 12.00, i bambini dagli 8 anni in su possono sfidarsi su boulder di tutti i livelli e prese di tutte le epoche! Coppie di ragazzi (da 8 a 14 anni) o coppie di ragazzi e adulti (oltre i 15 anni).

Espanol :

De 8.00 a 12.00 horas, los niños a partir de 8 años podrán desafiarse a sí mismos en boulders de todos los niveles y presas de todas las épocas En parejas de jóvenes (de 8 a 14 años) o en parejas de jóvenes/adultos (mayores de 15 años).

L'événement Contest en Binôme #2 Accessible aux enfants dès 8 ans Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-06-19