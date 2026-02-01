Contest Escalade Saint-Amans-des-Cots

Contest Escalade

Gymnase de Sangayrac Saint-Amans-des-Cots Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Truyère Aventure vous propose un format de compétition qui permet aux grimpeurs et grimpeuses de tous les niveaux de découvrir le mur de St-Amans-des-Côts, ses 12m de hauteur, ses 70 voies (épreuves de difficulté), son dévers et son toit intégral !

Pour celles et ceux qui ne connaitraient pas le Contest TA c’est la petite compétition amicale que nous organisons chaque année pour faire découvrir notre joli mûr d’escalade du Nord Aveyron (70 voies, 12 m de hauteur, dalle, gros dévers et toit), aux autres clubs du département et des départements voisins.

Venez participer au Contest Enfants le matin (3 tranches d’âges entre 8 et 13 ans) ou au Contest Ados et Adultes l’après-midi (à partir de 14 ans). Voici le programme détaillé

Matin Contest Enfants Accueil de 9h à 10h > Début des qualifications à 10h00 > Finales à 12h30 et podiums pour 3 tranches d’âges 8-9 ans, 10-11 ans et 12-13 ans ;

Après-midi Compétition Ados & Adultes Accueil de 13h à 14h > Début des qualifications à 14h00 > Finales à 18h30 et podiums pour 2 tranches d’âges (14-16 ans et 17-99 ans), chacune différenciée par catégorie de genre (H/F) ;

Une initiation escalade sera ouverte au public ;

Saut pendulaire et grimpe libre en soirée ;

Buvette-Snack ouverte toute la journée (sandwichs, dahl végétarien, crêpes, boissons) ;

Restauration Food Truck pour la soirée à partir de 18h30.

Les inscriptions se font exclusivement en ligne jusqu’à la veille du contest, au tarif de 7€ par personne via ce lien

https://www.helloasso.com/…/contest-d-escalade-de…

Pensez à apporter et à présenter le jour du contest pièce d’identité et autorisation parentale pour les mineurs (à télécharger via le lien d’inscription helloasso). Argent liquide à prévoir pour la buvette et le stand TA.

Prêt de matériel d’escalade possible sur place, si besoin pièce d’identité à fournir en caution. .

Gymnase de Sangayrac Saint-Amans-des-Cots 12460 Aveyron Occitanie truyereaventure@aol.com

English :

English:

Truyère Aventure offers a competition format that allows climbers of all levels to discover the St-Amans-des-Côts wall, its 12m height, its 70 routes (difficulty tests), its overhang and its full roof!

