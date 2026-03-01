Contest Spraywall The Roof Vercors Bourg-de-Péage
Contest Spraywall The Roof Vercors Bourg-de-Péage vendredi 27 mars 2026.
Contest Spraywall
The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – – 13.5 EUR
Tarif réduit
étudiant.e, demandeur.se d’emploi, licencié.e FFME FFCAM FSGT, pompier.ère, militaire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 11:00:00
fin : 2026-04-10 22:30:00
Date(s) :
2026-03-27
Viens te challenger sur le spray et gagne des cadeaux !!!
.
The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 evenement-vercors@theroof.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come challenge yourself on the spray and win prizes!!!
L’événement Contest Spraywall Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-03-17 par Valence Romans Tourisme