Contest Spraywall The Roof Vercors Bourg-de-Péage

Contest Spraywall

The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – – 13.5 EUR

Tarif réduit

étudiant.e, demandeur.se d’emploi, licencié.e FFME FFCAM FSGT, pompier.ère, militaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 11:00:00

fin : 2026-04-10 22:30:00

Date(s) :

2026-03-27

Viens te challenger sur le spray et gagne des cadeaux !!!

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The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 evenement-vercors@theroof.fr

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English :

Come challenge yourself on the spray and win prizes!!!

L’événement Contest Spraywall Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-03-17 par Valence Romans Tourisme