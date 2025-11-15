Contest Trotinette Skate Park Saint-Paul-Trois-Châteaux
Contest Trotinette Skate Park Saint-Paul-Trois-Châteaux samedi 15 novembre 2025.
Contest Trotinette
Skate Park 160 Chemin des Goumoux Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 10:30:00
fin : 2025-11-15 17:30:00
Date(s) :
2025-11-15
Vente tee-shirt. Graff > bombe ton casque avec IEAone . Initiation skate avec OP Skate School.
Skate Park 160 Chemin des Goumoux Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 82 30 accueil@mosaic26.fr
English :
T-shirts for sale. Graff > spray your helmet with IEAone . Skateboard initiation with OP Skate School.
German :
Verkauf von T-Shirts. Graffiti > Sprüh deinen Helm mit IEAone . Skateboarding mit OP Skate School.
Italiano :
Magliette in vendita. Graffiti > spray sul casco con IEAone . Introduzione allo skateboarding con OP Skate School.
Espanol :
Venta de camisetas. Graffiti > rocía tu casco con IEAone . Introducción al skateboarding con OP Skate School.
L’événement Contest Trotinette Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence