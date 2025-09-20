Conteurs d’archives, « Après le déluge, 1944-1945 » par la compagnie du Serpent à Plumes. Archives départementales de la Savoie Chambéry

Conteurs d’archives, « Après le déluge, 1944-1945 » par la compagnie du Serpent à Plumes. Archives départementales de la Savoie Chambéry samedi 20 septembre 2025.

Conteurs d’archives, « Après le déluge, 1944-1945 » par la compagnie du Serpent à Plumes. 20 et 21 septembre Archives départementales de la Savoie Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:15:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T17:15:00 – 2025-09-21T18:00:00

La guerre est finie !

Suffit-il de deux signatures sur un document pour tourner une page aussi lourde que celle de la guerre ?

On dit, « après le déluge, c’est comme d’habitude », et quand l’heure du bilan sonne, on découvre encore de la poussière sous le tapis. La guerre laisse des traces indélébiles, dans les cœurs et les mémoires. Pourtant, la vie qui, pendant ces cruelles années, continuait de battre dans les cœurs, ne demande qu’à danser à la liberté retrouvée. Et les femmes dans tout ça ?

Une animation orchestrée par Jocelyne Tournier, chanteuse comédienne, Blanche Bonnaud, danseuse, Lucile Vérité, comédienne, Erwan Flageul, musicien, et Christophe Thollet couteau pas que Suisse.

Archives départementales de la Savoie 244 quai de la Rize, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479708770 http://www.savoie-archives.fr L’ancien bâtiment des archives départementales de la Savoie est construit en béton avec une structure métallique selon un plan en L. Il est couvert d’un toit terrasse. Une des ailes est haute de 6 étages tandis que l’autre n’en possède que 5. Au rez-de-chaussée de l’une d’entre elles se trouvent le secrétariat, la salle d’accueil du public, le bureau de l’archiviste et la salle des mappes. Tous les autres niveaux sont réservés au stockage des archives excepté les espaces de circulations verticales et horizontales. Le bâtiment dispose de 8,5 km de rayonnage ainsi que 3 salles supplémentaires de réserve de 1.5 km. La disposition respecte les conseils donnés par l’Inspecteur général des archives en 1932. La hauteur sous plafond est de 2,20 m, la hauteur des rayons oscille entre 40 et 50 cm, ils sont profonds de 30 cm et enfin, l’espace entre les rayonnages se situe entre 0.90 et 1 m.

La guerre est finie !

@Archives départementales de la Savoie.