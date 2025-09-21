Conteurs et conteuses du Saulnois Scène naturelle de Tarquimpol Tarquimpol

Conteurs et conteuses du Saulnois Dimanche 21 septembre, 15h00 Scène naturelle de Tarquimpol Moselle

Plus d’informations : https://www.scenes-territoires.fr/evenement/1er-temps-fort-au-fil-de-la-seille-saulnois/

Découvrez les récits et ateliers animés par Nathalie Galloro : contes, légendes et histoires marquantes du territoire.

Scène naturelle de Tarquimpol 57260 Tarquimpol Tarquimpol 57260 Moselle Grand Est Au cœur de la presqu’île de Tarquimpol, la Scène naturelle offre un cadre unique où patrimoine et nature se rencontrent. Nichée entre les eaux de l’étang de Lindre et les paysages du Saulnois, elle invite à des instants de contes, de spectacles et de balades artistiques. Ici, la richesse écologique — oiseaux migrateurs, zones humides, faune et flore préservées — devient décor vivant, donnant à chaque représentation une dimension sensible et poétique. Véritable trait d’union entre culture et environnement, cette scène met en valeur la mémoire du territoire tout en célébrant sa vitalité naturelle.

