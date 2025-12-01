Conteuse Place de la mairie Les Rousses
Conteuse Place de la mairie Les Rousses lundi 29 décembre 2025.
Conteuse
Place de la mairie 281 Rue Pasteur Les Rousses Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-29 17:30:00
fin : 2025-12-29
Date(s) :
2025-12-29
Une conteuse sera présente sur la place de la mairie. Repli dans la salle de l’Omnibus. .
Place de la mairie 281 Rue Pasteur Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@mairielesrousses.fr
English : Conteuse
German : Conteuse
Italiano :
Espanol :
L’événement Conteuse Les Rousses a été mis à jour le 2025-10-27 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses