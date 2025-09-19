CONTINASSONS ET BAVARDINES (0-3 ANS) Montarnaud
CONTINASSONS ET BAVARDINES (0-3 ANS) Montarnaud vendredi 19 septembre 2025.
CONTINASSONS ET BAVARDINES (0-3 ANS)
Esplanade Jean Moulin Montarnaud Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
Un projet d’écoute et de partage de comptines, de jeux de doigts, de berceuses, de premiers contes. Avec Davy de l’association l’Oreille Bavarde.
Parents et enfants de moins de 3 ans
Un projet d’écoute et de partage de comptines, de jeux de doigts, de berceuses, de premiers contes. Avec Davy de l’association l’Oreille Bavarde.
Parents et enfants de moins de 3 ans .
Esplanade Jean Moulin Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 48 16
English :
A project for listening to and sharing nursery rhymes, fingerplays, lullabies and early tales. With Davy from the L’Oreille Bavarde association.
Parents and children under 3
German :
Ein Projekt zum Hören und Teilen von Kinderreimen, Fingerspielen, Wiegenliedern und ersten Märchen. Mit Davy vom Verein L’Oreille Bavarde.
Eltern und Kinder unter 3 Jahren
Italiano :
Un progetto per ascoltare e condividere filastrocche, giochi per le dita, ninne nanne e prime storie. Con Davy dell’associazione L’Oreille Bavarde.
Genitori e bambini sotto i 3 anni
Espanol :
Un proyecto para escuchar y compartir canciones infantiles, juegos de dedos, nanas y primeros cuentos. Con Davy, de la asociación L’Oreille Bavarde.
Padres y niños menores de 3 años
L’événement CONTINASSONS ET BAVARDINES (0-3 ANS) Montarnaud a été mis à jour le 2025-09-06 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT