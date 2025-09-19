CONTINASSONS ET BAVARDINES (0-3 ANS) Montarnaud

CONTINASSONS ET BAVARDINES (0-3 ANS) Montarnaud vendredi 19 septembre 2025.

CONTINASSONS ET BAVARDINES (0-3 ANS)

Esplanade Jean Moulin Montarnaud Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Un projet d’écoute et de partage de comptines, de jeux de doigts, de berceuses, de premiers contes. Avec Davy de l’association l’Oreille Bavarde.

Parents et enfants de moins de 3 ans

Un projet d’écoute et de partage de comptines, de jeux de doigts, de berceuses, de premiers contes. Avec Davy de l’association l’Oreille Bavarde.

Parents et enfants de moins de 3 ans .

Esplanade Jean Moulin Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 48 16

English :

A project for listening to and sharing nursery rhymes, fingerplays, lullabies and early tales. With Davy from the L’Oreille Bavarde association.

Parents and children under 3

German :

Ein Projekt zum Hören und Teilen von Kinderreimen, Fingerspielen, Wiegenliedern und ersten Märchen. Mit Davy vom Verein L’Oreille Bavarde.

Eltern und Kinder unter 3 Jahren

Italiano :

Un progetto per ascoltare e condividere filastrocche, giochi per le dita, ninne nanne e prime storie. Con Davy dell’associazione L’Oreille Bavarde.

Genitori e bambini sotto i 3 anni

Espanol :

Un proyecto para escuchar y compartir canciones infantiles, juegos de dedos, nanas y primeros cuentos. Con Davy, de la asociación L’Oreille Bavarde.

Padres y niños menores de 3 años

L’événement CONTINASSONS ET BAVARDINES (0-3 ANS) Montarnaud a été mis à jour le 2025-09-06 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT