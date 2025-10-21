CONTINASSONS ET BAVARDINES Montarnaud

CONTINASSONS ET BAVARDINES Montarnaud mardi 21 octobre 2025.

CONTINASSONS ET BAVARDINES

Montarnaud Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Un projet d’écoute et de partage de comptines, de jeux de doigts, de berceuses, de premiers contes. Avec Davy de l’association l’Oreille Bavarde.

Un projet d’écoute et de partage de comptines, de jeux de doigts, de berceuses, de premiers contes. Avec Davy de l’association l’Oreille Bavarde. .

Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 48 16

English :

A project for listening to and sharing nursery rhymes, fingerplays, lullabies and early tales. With Davy from the l?Oreille Bavarde association.

German :

Ein Projekt zum Hören und Teilen von Reimen, Fingerspielen, Wiegenliedern und ersten Märchen. Mit Davy vom Verein L’Oreille Bavarde.

Italiano :

Un progetto per ascoltare e condividere filastrocche, giochi per le dita, ninne nanne e prime storie. Con Davy dell’associazione L’Oreille Bavarde.

Espanol :

Un proyecto para escuchar y compartir canciones infantiles, juegos de dedos, nanas y primeros cuentos. Con Davy, de la asociación L’Oreille Bavarde.

L’événement CONTINASSONS ET BAVARDINES Montarnaud a été mis à jour le 2025-10-16 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT