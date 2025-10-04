Contine-moi une histoire Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

Contine-moi une histoire Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque L'Heure joyeuse Paris

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Écoute, écoute ! Je raconte. Écoute, écoute ! On chante. Les bibliothécaires racontent histoires, comptines et jeux de doigts pour les petits et des contes pour les plus grands.

A 10h30 : histoires, jeux de doigts et comptines pour les moins de 3 ans

A 11h : lecture de contes à partir de 4 ans.

Biblis en folie 2025

