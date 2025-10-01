Continuité, Peintures de Christelle Zacchero Médiathèque de Guingamp Guingamp

Continuité, Peintures de Christelle Zacchero Médiathèque de Guingamp Guingamp mercredi 1 octobre 2025.

Continuité, Peintures de Christelle Zacchero

Médiathèque de Guingamp 2 Place du Champ au Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-01 10:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-01

Dans le cadre de l’événement Un Pas pour ma Planète, venez admirer l’exposition de « Continuité, Peintures de Christelle Zacchero » En se confrontant à la figure animale, la peintre Christelle Zacchero-Gambro se questionne sur la disparition du vivant.

Elle s’intéresse à différentes représentations qui vont des sculptures du néolithique aux formes biomimétiques de l’intelligence artificielle. L’artiste propose une recomposition entre technologie et monde du vivant. La peinture figurative actuelle de l’artiste, revitalisée par une histoire de l’art élargie aux cultures non-occidentales, remet au centre de ses préoccupations l’âme du monde. Tout public. .

Médiathèque de Guingamp 2 Place du Champ au Roy Guingamp 22200 Côtes-d'Armor Bretagne

