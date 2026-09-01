Continuons de semer l’avenir Sury-ès-Bois
vendredi 25 septembre 2026 · Sury-ès-Bois
Informations pratiques
Sury-ès-Bois
Continuons de semer l’avenir
Le Bourg Sury-ès-Bois Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 15:00:00
fin : 2026-09-25 19:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Continuons de semer l’avenir !
Rendez-vous à la salle des fêtes pour un moment d’échange et de sensibilisation autour de notre alimentation et de notre environnement.
Soutenir la démocratie alimentaire et le bien manger
Préserver et découvrir la biodiversité
Comprendre les enjeux du changement climatique
Un événement organisé par l’AMAP, pour réfléchir ensemble, partager et surtout… semer les graines d’un avenir plus durable ! .
Le Bourg Sury-ès-Bois 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 7 68 05 62 45 amapdupaysfort18@gmail.com
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English :
Let’s keep sowing the seeds of the future!
L’événement Continuons de semer l’avenir Sury-ès-Bois a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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