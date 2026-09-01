Informations pratiques

Sury-ès-Bois

Continuons de semer l’avenir

Le Bourg Sury-ès-Bois Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 15:00:00

fin : 2026-09-25 19:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Continuons de semer l’avenir !

Rendez-vous à la salle des fêtes pour un moment d’échange et de sensibilisation autour de notre alimentation et de notre environnement.

Soutenir la démocratie alimentaire et le bien manger

Préserver et découvrir la biodiversité

Comprendre les enjeux du changement climatique

Un événement organisé par l’AMAP, pour réfléchir ensemble, partager et surtout… semer les graines d’un avenir plus durable ! .

Le Bourg Sury-ès-Bois 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 7 68 05 62 45 amapdupaysfort18@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s keep sowing the seeds of the future!

L’événement Continuons de semer l’avenir Sury-ès-Bois a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois