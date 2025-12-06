Date et horaire de début et de fin : 2025-12-17 10:00 – 17:30

Gratuit : oui En famille, Tout public, Senior, Jeune Public, Adulte

« CONTONS LE FROID ET L’HIVER » (les quatre saisons du Port-boyer) / Mme Elsé & Cie et ses partenaires Le mercredi 17 décembre 2025 et le vendredi 19 décembre 2025, L’Hiver au Port-Boyer est un événement intergénérationnel et festif autour descontes qui réchauffent, des gaufres qui réconfortent et des grelots qui tintent.Un moment joyeux, sensible et engagé à partager en famille !PROGRAMMEMERCREDI 17 DECEMBRE10 h – 12 hLudobibliothèque du CSC Accoord Port-BoyerKamishibaï et histoires humoristiques autour de l’hiver.Animation “bacs sensoriels” autour du froid et des animaux de labanquise.Lectures et animation • Très jeune public (1 – 4 ans) • CSC ACCOORD15 h – 15h30Derrière la Maison des associations de Port-BoyerLe Club des Loutrons de la fédération des Ami·e·s de l’Erdre propose un petit spectacle conté autour de l’hiver et de la nature.(Annulé en cas de mauvais temps)Spectacle conté • Pour enfants & adultes • Le Club des Loutrons de laFédération des Ami·e·s de l’Erdre15h30 – 16h15Au départ de la Maison des Associations puis dans la Résidence Autonomie de Port-BoyerLulu le jongleur, lutin espiègle et joyeux, et Madame Elsé vousaccompagnent en chansons dans les allées du Port-Boyer pourrejoindre ensemble la Résidence Autonomie où nous fêterons l’hiver !(RDV directement à la Résidence Autonomie en cas de mauvais temps)Déambulation • Tout public • La Compagnie Filou et Madame Elsé & Cie16h15 – 17 hDans le restaurant intergénérationnel de la Résidence Autonomie de Port-BoyerMme Elsé chante Noël !Découvrez ou redécouvrez les chansons de Noël connues ou moins connues et venez chanter avec Mme Elsé ! Un tour de chant festif et convivial !Spectacle • Tout public • Mme Elsé & CieLe mercredi 17 décembre, un goûter est offert par Le vélo à gaufres à partir de 17 h dans le restaurant intergénérationnel de la Résidence Autonomie de Port-Boyer.VENDREDI 19 DECEMBRE16h15 – 18h15Devant le CSC Accoord Port-BoyerPartageons un moment de convivialité et jouons avec La Sauce ludique ! Profitons de l’espace de jeux “multi” de l’association (Jeux de société, jeux en bois, de construction , casse Têtes et dinette)Atelier • Tout public • La Sauce ludique17 h – 17h40Dans la salle polyvalente du CSC Accoord Port-BoyerRabiboche et MéliMéli découvre qu’il existe un Livre des Cauchemars qui renfermerait tous les mauvais rêves. Entre rire et poésie, un conteur et sa marionnette vous plongent dans l’imaginaire, comme une invitation au rêve.Spectacle conte et marionnette • À partir de 4 ans • Gratuit sur inscriptions (45 places max) • L’incartade CompagnieLe vendredi 19 décembre, un goûter est offert par le CSC Accoord Port-Boyer.

Quartier Port-Boyer Nantes Erdre Nantes 44300