Contons les comptines Biblio’fil Place de l’Église Loireauxence vendredi 19 septembre 2025.

Place de l’Église Bibliothèque de La Rouxière Loireauxence Loire-Atlantique

Début : 2025-09-19 09:30:00

fin : 2025-09-19 10:00:00

2025-09-19 2026-01-16

Lectures, comptines et jeux de doigts pour les tout-petits.

Place de l’Église Bibliothèque de La Rouxière Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 88 26

English :

Readings, nursery rhymes and finger games for toddlers.

German :

Lesungen, Reime und Fingerspiele für Kleinkinder.

Italiano :

Letture, filastrocche e giochi di dita per i più piccoli.

Espanol :

Lecturas, canciones infantiles y juegos de dedos para niños pequeños.

