Contons les comptines Biblio’fil Rue de l’Océane Loireauxence

Rue de l’Océane Bibliothèque Les Belles Lignes Loireauxence Loire-Atlantique

Début : 2025-11-13 09:30:00

fin : 2025-11-13 10:00:00

2025-11-13

Lectures, comptines et jeux de doigts pour les tout-petits.

Rue de l’Océane Bibliothèque Les Belles Lignes Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 90 70

English :

Readings, nursery rhymes and finger games for toddlers.

German :

Lesungen, Reime und Fingerspiele für Kleinkinder.

Italiano :

Letture, filastrocche e giochi di dita per i più piccoli.

Espanol :

Lecturas, canciones infantiles y juegos de dedos para niños pequeños.

