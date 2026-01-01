Contons les comptines Biblio’fil Place de l’Église Loireauxence
Place de l’Église Bibliothèque de La Rouxière Loireauxence Loire-Atlantique
Début : 2026-01-16 09:30:00
fin : 2026-01-16 10:00:00
2026-01-16
Lectures, comptines et jeux de doigts pour les tout-petits.
Place de l’Église Bibliothèque de La Rouxière Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 88 26
English :
Readings, nursery rhymes and finger games for toddlers.
