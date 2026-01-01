Contons les comptines Biblio’fil Place de l’Église Loireauxence

Contons les comptines Biblio’fil

Place de l’Église Bibliothèque de La Rouxière Loireauxence Loire-Atlantique

Début : 2026-01-16 09:30:00

fin : 2026-01-16 10:00:00

2026-01-16

Lectures, comptines et jeux de doigts pour les tout-petits.

Place de l’Église Bibliothèque de La Rouxière Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 88 26

Readings, nursery rhymes and finger games for toddlers.

