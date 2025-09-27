Contours Festival 2025 Parc des Impressionnistes Clichy
Contours Festival 2025 Parc des Impressionnistes Clichy samedi 27 septembre 2025.
Sold-out l’année passée, cet open-air est l’endroit rêvé pour s’offrir une dernière parenthèse estivale.
Line-up
Modeselektor
Sama’ Abdulhadi
Jyoty
Young Marco
X CLUB.
Mr Scruff
Adrian Sherwood
Louise Chen
Bambi
Broodoo Ramses
Tweak Soundsystem
Nora Sigué (fka Myako)
Unsho
Mortel Magazine
SAMEDI 27 SEPTEMBRE 16:00 – 00:00
Parc des Impressionnistes, 92110 Clichy
Transilien ligne L (Clichy-Levallois)
Métro ligne 13 (Mairie de Clichy) ou 14 (Porte de Clichy)
Bus 174 (Gare de Clichy-Levallois)
Le festival Contours revient pour célébrer l’été, juste après la rentrée, le samedi 27 septembre, dans le magnifique parc des Impressionnistes à Clichy (92), à seulement 15 minutes du centre de Paris.
Le samedi 27 septembre 2025
de 16h00 à 00h00
payant
De 29 à 44 euros.
Tout public.
Parc des Impressionnistes 6, rue Gustave Eiffel 92110 Clichy