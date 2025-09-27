Contours Festival 2025 Parc des Impressionnistes Clichy

Contours Festival 2025 Parc des Impressionnistes Clichy samedi 27 septembre 2025.

Sold-out l’année passée, cet open-air est l’endroit rêvé pour s’offrir une dernière parenthèse estivale.

Line-up

Modeselektor

Sama’ Abdulhadi

Jyoty

Young Marco

X CLUB.

Mr Scruff

Adrian Sherwood

Louise Chen

Bambi

Broodoo Ramses

Tweak Soundsystem

Nora Sigué (fka Myako)

Unsho

Mortel Magazine

SAMEDI 27 SEPTEMBRE 16:00 – 00:00

Parc des Impressionnistes, 92110 Clichy

Transilien ligne L (Clichy-Levallois)

Métro ligne 13 (Mairie de Clichy) ou 14 (Porte de Clichy)

Bus 174 (Gare de Clichy-Levallois)

Le festival Contours revient pour célébrer l’été, juste après la rentrée, le samedi 27 septembre, dans le magnifique parc des Impressionnistes à Clichy (92), à seulement 15 minutes du centre de Paris.

Le samedi 27 septembre 2025

de 16h00 à 00h00

payant

De 29 à 44 euros.

Tout public.

Parc des Impressionnistes 6, rue Gustave Eiffel 92110 Clichy