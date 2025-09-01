Contraceptions d’hier et d’aujourd’hui Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans

Boulevard Paul d'Estournelles de Constant BU Le Mans

Début : 2025-09-01 09:30:00

2025-09-01

La Bibliothèque universitaire vous propose une double exposition pour tout savoir sur sur la contraception aujourd’hui et certains de ses enjeux du XVIIIe au XXe siècle. Les différentes méthodes contraceptives actuelles sont passées au crible sur des panneaux pédagogiques réalisés par le collectif Tout SEXplique. La partie historique, issue du projet universitaire DicoPolHiS, s’attache à la mise en pratique, aux motivations et aux conséquences de la contraception. Pour qu’elle soit l’affaire de tous !

Entrée libre.

La BU sera fermée les samedis 6 et 13 septembre, et ouvrira de 8h30 jusqu’à 18h à partir du lundi 15. .

Boulevard Paul d'Estournelles de Constant BU Le Mans 72000 Sarthe

