Contraste entre deux univers de couleurs – Joué-lès-Tours, 14 juin 2025 07:00, Joué-lès-Tours.

Indre-et-Loire

Contraste entre deux univers de couleurs Rue de Verdun Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-06-14

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-14

Plongez dans un tourbillon de couleurs et d’abstraction, une exposition de Christophe Roldan & Garanse.

Plongez dans un tourbillon de couleurs et d’abstraction, une exposition de Christophe Roldan & Garanse. .

Rue de Verdun

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00 galerieduparc@jouelestours.com

English :

Dive into a whirlwind of color and abstraction, an exhibition by Christophe Roldan & Garanse.

German :

Tauchen Sie ein in einen Strudel aus Farben und Abstraktion, eine Ausstellung von Christophe Roldan & Garanse.

Italiano :

Tuffatevi in un turbine di colori e astrazione, in una mostra di Christophe Roldan & Garanse.

Espanol :

Sumérjase en un torbellino de color y abstracción, una exposición de Christophe Roldan & Garanse.

L’événement Contraste entre deux univers de couleurs Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-05-18 par ADT 37