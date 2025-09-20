Contrastes – Photographies du patrimoine Médiathèque Villa Marie de Fréjus Fréjus

Contrastes – Photographies du patrimoine Samedi 20 septembre, 10h00, 13h30 Médiathèque Villa Marie de Fréjus Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Histoire et modernité, ombre et lumière : la pluralité de notre patrimoine vue par les photos de l’association Alphapixel 83.

Médiathèque Villa Marie de Fréjus avenue Aristide Briand 83600 Fréjus Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 51 01 89 http://www.bm-frejus.com/ Médiathèque municipale Entrée libre

Journées européennes du patrimoine 2025

(c) Alphapixel 83