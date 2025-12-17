Contrastres symphoniques MJC Palente Besançon

Contrastres symphoniques

MJC Palente 24 rue des roses Besançon

2026-01-25 16:00:00

2026-01-25

2026-01-25

Un programme haut en contrastes et en surprises !

L’Orchestre Symphonique Universitaire Besançon Franche-Comté investit la MJC Palente pour cette nouvelle année avec un programme très éclectique. Avec des compositeurs bien connus mais parfois des œuvres qui le sont moins.

Depuis quelques années, sous la direction de Loïc Sebile, l’orchestre symphonique n’en finit pas de se renouveler dans ses choix musicaux. Après des concerts classiques avec Julie et Camille Berthollet, l’exploration de la musique celtique et folklorique avec Cécile Corbel ou encore un voyage musical dans l’univers des jeux vidéos, l’orchestre vous accompagne dans les méandres de la musique symphonique. Chaque pièce est un nouveau virage, une nouvelle facette, un nouveau paysage sonore.

Camille Saint-Saëns donne au violon le rôle de la mort dans la Danse macabre et fait danser les squelettes dans une valse envoûtante.

Jacques Ibert nous invite dans une fête imaginaire où cordes et cuivres entremêlent leurs thèmes dans Ouverture de fête.

Après l’agitation de la fête, faisons une pause poétique et lyrique grâce à l’Intermezzo de Manon Lescaut de Giacomo Puccini.

Leonard Bernstein rend hommage à Mstislav Rostropovich dans une œuvre explosive aux éclats cuivrés et rythmes syncopés Slava !

Mais n’oubliez pas l’orchestre symphonique universitaire, c’est un concentré de surprises, alors préparez-vous à tout ! Peut-être que vous apercevrez des gallinacées révolutionnaires… .

