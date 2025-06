Contre Courant La fièvre Le Talus Marseille 12e Arrondissement 4 juillet 2025 18:30

Bouches-du-Rhône

Contre Courant La fièvre Vendredi 4 juillet 2025 de 18h30 à 23h. Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 18:30:00

fin : 2025-07-04 23:00:00

Date(s) :

2025-07-04

Le 4 juillet, les créatures des mers débarquent au Talus pour une nuit à contre-courant. Jeux, live et DJ sets pour briser la vague facho dans une marée de paillettes, de basses et de solidarité. Sirènes, poulpes et moussaillon·nes bienvenu·es !Lgbt

Après la contre nature, c’est la contre courant.







On brise la vague de fachos et on sort ses plus belles écailles.

Le vendredi 4 Juillet, les créatures des mers sortent de l’eau et débarquent dans la mare du Talus.

Sirène non binary, gay poséidon , hippotrans, lesbipoulpe et toute la famille aquaqueer.

Toutes ces jolies créatures sont prêtes à s’allier pour combattre le Kraken Facho, gigantesque bête tentaculaire crainte pour son aptitude à engloutir des navires entiers et à provoquer des tourbillons mortels.









On ne se laissera pas chavirer,

On garde le cap, à bâbord toute !

On a besoin de toi moussaillon.ne

Entend-tu les chants de tes http://xn--alli-epa.es/ ?

Viens danser à contre-courant,

Mets les voiles,

Embarquement direction le Talus.

PS baignade dans la marre interdite, présence d’écrevisse qui piquent











Tarpin Gouine Jeux

Après avoir enflammé le centre LGBTQIA+ de Marseille avec ses concours de mousquetons et duels de bras de fers au sommet, Tarpin Gouine animera le début de soirée ! Surprises en cours de préparation, on vous en dit plus bientôt.











N Û R live -

Duo Synthpop

Inspiré de ses propres errances, le duo délivre une atmosphère brumeuse entre voix, guitares éthérées, synthétiseurs et mélodies de clarinette. C’est une marche vertigineuse entre ruines et montagnes, ombre et lumière qui se veut de plus en plus entraînante.









machinE -Dj set

Splish splash, machinE vous embarque pour un mix estival entre basses qui éclaboussent le sol et zou bisous qui fusent dans la nuit marseillaise. Co-fondateur et résident des soirées trans Shemale Trouble, machinE milite pour un clubbing féministe et conscient, décomplexé et bienveillant.









Pour qui ?

Comme toujours, une soirée pensée par et pour les lesbiennes et adelphes queers, mais où toutes les âmes bienveillantes sont les bienvenues. .

Le Talus 603 Rue Saint Pierre

Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

On July 4, sea creatures disembark at Talus for a night against the tide. Games, live music and DJ sets to break the fascist wave in a tide of glitter, bass and solidarity. Mermaids, octopuses and sailors welcome!

German :

Am 4. Juli landen die Kreaturen der Meere im Talus für eine Nacht, die gegen den Strom schwimmt. Spiele, Live-Musik und DJ-Sets, um die Fascho-Welle in einer Flut von Glitzer, Bässen und Solidarität zu brechen. Meerjungfrauen, Kraken und Moussaillon-nes willkommen!

Italiano :

Il 4 luglio, le creature del mare arrivano al Talus per una notte controcorrente. Giochi, musica dal vivo e DJ set per rompere l’onda fascista in una marea di scintille, bassi e solidarietà. Sirene, polpi e marinai sono i benvenuti!

Espanol :

El 4 de julio, las criaturas del mar llegan al Talus para una noche a contracorriente. Juegos, música en directo y sesiones de DJ para romper la ola fascista en una marea de purpurina, bajos y solidaridad. ¡Sirenas, pulpos y marineros bienvenidos!

L’événement Contre Courant La fièvre Marseille 12e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille