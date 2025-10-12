Contre la Montre de La Brede Technopôle CCM Martillac
Technopôle CCM 1 Allée Jean Rostand Martillac Gironde
Course cycliste en contre la montre individuel, duo ou par équipe de 4
Ouverte aux licenciés UFOLEP et non licenciés.
Jeunes et adultes
Féminines et Masculins
Organisé par l’Union Cycliste Brédoise .
Technopôle CCM 1 Allée Jean Rostand Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 18 58 ucbredoise@gmail.com
