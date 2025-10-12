Contre la Montre de La Brede Technopôle CCM Martillac

Contre la Montre de La Brede Technopôle CCM Martillac dimanche 12 octobre 2025.

Contre la Montre de La Brede

Technopôle CCM 1 Allée Jean Rostand Martillac Gironde

Course cycliste en contre la montre individuel, duo ou par équipe de 4

Ouverte aux licenciés UFOLEP et non licenciés.

Jeunes et adultes

Féminines et Masculins

Organisé par l’Union Cycliste Brédoise .

Technopôle CCM 1 Allée Jean Rostand Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 18 58 ucbredoise@gmail.com

