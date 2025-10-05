Contre la montre Vimbelle Tulle Corrèze

Contre la montre Vimbelle Tulle Corrèze dimanche 5 octobre 2025.

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Épreuve contre-la-montre ouverte à tous, licenciés comme non licenciées sur 10 km tout plat… A noter la participation de Mathieu Bosredon triple champion olympique .

Vimbelle Corrèze 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 52 44 16

