Contre la montre Vimbelle Tulle Corrèze

Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Épreuve contre-la-montre ouverte à tous, licenciés comme non licenciées sur 10 km tout plat… A noter la participation de Mathieu Bosredon triple champion olympique .
Vimbelle Corrèze 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 52 44 16
