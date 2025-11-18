Contre la zinguerie. Un ennemi qui vous veut du bien Archives Départementales Nantes

Contre la zinguerie. Un ennemi qui vous veut du bien Mardi 16 décembre, 18h00 Archives Départementales Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-16T18:00:00 – 2025-12-16T19:30:00

Fin : 2025-12-16T18:00:00 – 2025-12-16T19:30:00

De tous temps, l’un des soucis majeurs des bâtisseurs a été de prémunir leurs bâtiments contre les eaux de pluie et les dégâts que celles-ci peuvent occasionner sur les murs, sur les parements comme dans la maçonnerie interne.

L’un des remèdes à ce risque est depuis l’époque moderne de garnir les rives de toit d’accessoires destinés à drainer les écoulements d’eau pluviale jusqu’au sol sans ruisseler sur le mur. Autrefois en plomb, ces accessoires sont depuis longtemps en zinc. Mais le remède risque d’être pire que le mal. Et en plus, ces prothèses métalliques sont destructrices du bâti, violent celui-ci en perforant la modénature et masquent les corniches qui sont des éléments essentiels de l’esthétique architecturale. Tout cela pour préserver nos murs ?

Conférence animée par monsieur Alain Delaval (ancien Chargé d’études documentaires principal, Ministère de la Culture).

Archives Départementales 6 Rue de Bouillé, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.nantesrenaissance.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@nantesrenaissance.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240482387 »}]

Conférence

Nantes – Cours Cambronne – Façade ouest