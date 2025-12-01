Contre-nature Châteauroux

Contre-nature

Contre-nature est la dernière création de Rachid Ouramdane, directeur de Chaillot Théâtre national de la Danse. Connu pour interroger l’intime dans ses chorégraphies, il évoque, avec dix interprètes très différents, la façon dont nos proches continuent de nous accompagner malgré leur disparition.

C’est une communauté bien vivante qu’il nous montre, les corps s’envolent et tournoient de mille façons, portés par un bras, une cuisse, dans les airs ou au ras du sol. Des pyramides humaines se construisent, des danseurs-acrobates sautent dans le vide, d’autres jouent sur la gravité et les équilibres. Les gestes sont souples, étirés ; on y retrouve les portés familiers de la Compagnie XY. Contre nature est une pièce de danse et de cirque. La fusion se révèle délicate et organique tous inventent une nouvelle forme d’abandon à l’autre.

Les scènes se déploient avec douceur et poésie dans des vidéos de mer et de forêt, serties de fumigènes, avec une fine lumière, doublée d’une musique subtile, pour une chorégraphie très visuelle. 7 .

English :

Contre-nature is the latest creation by Rachid Ouramdane, director of Chaillot? Théâtre national de la Danse. Known for questioning the intimate in his choreography, he evokes, with ten very different performers, the way in which our loved ones continue to accompany us despite their passing.

German :

Contre-nature ist die neueste Kreation von Rachid Ouramdane, dem Direktor von Chaillot? Théâtre national de la Danse (Nationales Tanztheater). Er ist bekannt dafür, in seinen Choreografien das Intime zu hinterfragen, und beschwört mit zehn sehr unterschiedlichen Darstellern die Art und Weise herauf,

Italiano :

Contre-nature è l’ultima creazione di Rachid Ouramdane, direttore del Chaillot ? Théâtre national de la Danse di Chaillot. Noto per l’esame dell’intimo nelle sue coreografie, i dieci danzatori, molto diversi tra loro, evocano il modo in cui i nostri cari continuano ad accompagnarci nonostante la lor

Espanol :

Contre-nature es la última creación de Rachid Ouramdane, director del Chaillot ? Théâtre national de la Danse. Conocido por examinar lo íntimo en sus coreografías, los diez bailarines de Ouramdane, muy diferentes entre sí, evocan el modo en que nuestros seres queridos siguen acompañándonos a pesar d

