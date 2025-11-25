Contre-nature / Rachid Ouramdane – Compagnie de Chaillot CENTRE DES ARTS Enghien-les-Bains

Avec Contre-Nature, Rachid Ouramdane poursuit sa recherche du geste aérien dans un opus mélangeant corps à corps et envols. Sur scène, dix interprètes entremêlent danse et acrobatie dans un langage corporel singulier. Sur un plateau nu, sculpté par la lumière et des projections d’images dans une brume, il évoque l’enfance, le vieillissement et l’absence. Il imagine « comment on continue d’avancer, habité par d’autres personnes que l’on n’a plus autour de soi, ces fantômes qui nous accompagnent. »

« La fusion entre danseurs et acrobates se révèle ici délicate et organique. Tous inventent ensemble une nouvelle forme d’abandon à l’autre, grâce à des figures inédites, à des pirouettes accomplies en l’air avec une si souveraine lenteur que certains semblent flotter. » – Télérama, Emmanuelle Bouchez

Contre-Nature de Rachid Ouramdane au Centre des arts le 31 janvier à 20h30.

Le mardi 13 janvier 2026

de 20h30 à 21h30

payant

Plein tarif :



22€

Tarif réduit : 16€

Tarif -12ans :



12€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-13T21:30:00+01:00

fin : 2026-01-13T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-13T20:30:00+02:00_2026-01-13T21:30:00+02:00

CENTRE DES ARTS 12-16 Rue de la Libération 95880 Enghien-les-Bains

https://www.cda95.fr/fr/agenda/contre-nature-rachid-ouramdane-compagnie-de-chaillot centredesarts95@gmail.com