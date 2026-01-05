Contre-nature Rachid Ouramdane Rouen

Contre-nature Rachid Ouramdane

Place des Arts Rouen Seine-Maritime

Début : 2026-02-08 16:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

2026-02-08

Durée 1h, sans entracte

Une danse de la vie, à la fois fragile et battante, offerte par un chorégraphe qui unit corps à corps et envols dans un univers hybride entre terre et ciel.

Après des créations qui tendent vers le monumental, le travail de Rachid Ouramdane bascule du côté du sensible avec ce spectacle, véritable éloge de la fragilité et de la force de la vie. De la naissance aux origines du mouvement il n’y a qu’un pas, que le directeur du Théâtre national

de la danse de Chaillot franchit dans une chorégraphie qui prend toutes les formes de la création: aérienne, bondissante, rampante, hybride et improbable. Une création à la frontière de la danse et de l’acrobatie, une expérience visuelle et émotionnelle qui touche au cœur de notre humanité.

Compagnie de Chaillot

Production Chaillot Théâtre national de la Danse

Coproduction Bonlieu Scène nationale d’Annecy, Maison de la danse Lyon Pôle européen de création, National Theater & Concert Hall (Taipei), Théâtre de Caen, MC2: Maison de la Culture de Grenoble Scène nationale

Co-accueil avec Le Rive Gauche, Scène conventionnée d’intérêt national art et création, danse de Saint-Étienne-du-Rouvray dans le cadre du Festival C’est déjà de la danse! .

Place des Arts Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

