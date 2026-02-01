Contre Saint-Valentin ft. Le Tréma Peniche Marcounet Paris

Pour toutes celles et ceux qui n’en peuvent plus des 14 février aux chandelles et des dîners à rallonge ! Cette année encore on dit non aux clichés et oui à la fête !

Le 14 février, que vous soyez célibataire ou simplement partant.e pour une soirée mémorable, c’est l’occasion parfaite de célébrer, se rencontrer, se plaire pourquoi pas !? On a d’ailleurs prévu des bracelets bien pratiques pour briser la glace

Dès 20h, un échange interactif vous attend mêlant sexualité, légèreté, bienveillance (mais sans tabou !). Agathe Jolivet, créatrice du cul-tissime PodQ & Le Tréma, chuchoteur de l’extrême sonderont l’éternelle question : Les hétérosexuels vont-ils bien ?

À 21h30, DJ Valentine vous transportera dans un voyage sensuel et électro, un mélange suave de classiques indétrônables et pépites chinées parmi ses arcanes secrètes.

Enfin, dès 22h30, La Mulette prendra les rennes pour un set pop et queer survolté, le bouquet final de cette édition 2026 de Sin Sex & Seine !

La Péniche Marcounet organise sa Contre-Saint-Valentin, quai de l’Hôtel de Ville, à Paris.

Le samedi 14 février 2026

de 19h00 à 02h00

payant Accès 21h30 : DJ set : 8 EUR

Early bird : 12 EUR

Prévente standard : 15 EUR Tout public.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris



