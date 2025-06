Contre-soldes à la Manufacture des Capucins – Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon 25 juin 2025 14:00

Eure

Contre-soldes à la Manufacture des Capucins Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-25 14:00:00

fin : 2025-06-25 17:00:00

Date(s) :

2025-06-25

Mercredi 25 juin, de 14h à 17h

Aujourd’hui, c’est le premier jour des soldes d’été… ou pas ! ️ À la place, venez à la Manufacture des Capucins pour un après-midi contre-soldes unique un troc de fringues 100% gratuit ! Le troc de fringues se poursuivra pendant toute la durée des soldes, soit du mercredi 25 juin au mardi 22 juillet

Quand troquer mes fringues ?

Regardez notre agenda en ligne, si un atelier est proposé, la Manufacture des Capucins est ouverte. Vous pouvez alors profiter de cette ouverture pour venir troquer des fringues

Comment troquer mes fringues ? ♻️

1. Apportez un (ou plusieurs) vêtement(s) en bon état.

2. Déposez-les dans une des armoires dédiés pour l’occasion suivez les panneaux le troc de fringues se passent ici , au rez-de-chaussée de la Manufacture des Capucins

3. Essayez les vêtements, accessoires ou chaussures qui vous plaisent.

4. Repartez avec au moins le même nombre de vêtements de seconde main.

Toutes les tailles de vêtements de chaussures & d’accessoires ENFANTS FEMMES HOMMES sont les bienvenues !

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins

Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop

English : Contre-soldes à la Manufacture des Capucins

Wednesday, June 25, 2 to 5 p.m

Today is the first day of the summer sales? or not!?? Instead, come to the Manufacture des Capucins for a unique counter-sale afternoon: a 100% free clothing swap! The clothing swap will run for the duration of the sale, from Wednesday June 25 to Tuesday July 22

? When can I barter my clothes?

Take a look at our online calendar, and if a workshop is on offer, the Manufacture des Capucins is open. You can then take advantage of this opening to come and swap clothes

? How can I barter my clothes ???

1. Bring one or more items of clothing in good condition.

2. Leave it in one of the dedicated wardrobes: follow the signs « le troc de fringues se passent ici », on the first floor of the Manufacture des Capucins

3. Try on the clothes, accessories or shoes you like.

4. Leave with at least the same number of second-hand clothes.

? All sizes of clothing, shoes & accessories CHILDREN ? WOMEN ? MEN are welcome! ????

German :

Mittwoch, 25. Juni, von 14 bis 17 Uhr

Heute ist der erste Tag des Sommerschlussverkaufs… oder doch nicht!? Stattdessen können Sie in der Manufacture des Capucins einen einzigartigen Nachmittag gegen den Ausverkauf verbringen: einen 100% kostenlosen Klamotten-Tausch! Der Kleidertausch wird während des gesamten Schlussverkaufs fortgesetzt, d. h. von Mittwoch, dem 25. Juni, bis Dienstag, dem 22. Juli

? Wann kann ich meine Klamotten tauschen?

Schauen Sie in unseren Online-Kalender. Wenn ein Workshop angeboten wird, ist die Manufacture des Capucins geöffnet. Dann können Sie diese Öffnung nutzen, um vorbeizukommen und Ihre Klamotten zu tauschen

? Wie tausche ich meine Klamotten???

1. Bringen Sie ein (oder mehrere) Kleidungsstück(e) in gutem Zustand mit.

2. Folgen Sie den Schildern « le troc de fringues se passent ici » im Erdgeschoss der Manufacture des Capucins

3. Probieren Sie die Kleidungsstücke, Accessoires oder Schuhe an, die Ihnen gefallen.

4. Gehen Sie mit mindestens der gleichen Anzahl an Second-Hand-Kleidung nach Hause.

? Alle Größen von Kleidung, Schuhen und Accessoires KINDER ? FRAUEN ? MENSCHEN sind herzlich willkommen! ????

Italiano :

Mercoledì 25 giugno, dalle 14.00 alle 17.00

Oggi è il primo giorno dei saldi estivi… o forse no? Venite invece alla Manufacture des Capucins per un pomeriggio unico contro i saldi: uno scambio di abiti 100% gratuito! Lo scambio di abiti durerà per tutta la durata dei saldi, da mercoledì 25 giugno a martedì 22 luglio

? Quando posso scambiare i miei vestiti?

Consultate la nostra agenda online: se è previsto un workshop, la Manufacture des Capucins è aperta. Potete quindi approfittare di questa apertura per venire a scambiare i vestiti

? Come posso scambiare i miei vestiti?

1. Portate uno o più capi di abbigliamento in buone condizioni.

2. Lasciatelo in uno degli armadi dedicati all’occasione: seguite le indicazioni « le troc de fringues se passent ici », al piano terra della Manufacture des Capucins

3. Provate gli abiti, gli accessori o le scarpe che vi piacciono.

4. Andate via con almeno altrettanti abiti di seconda mano.

? Tutte le taglie di abbigliamento, scarpe e accessori BAMBINI ? DONNE ? Gli uomini sono i benvenuti! ????

Espanol :

Miércoles 25 de junio, de 14.00 a 17.00 horas

Hoy es el primer día de las rebajas de verano… ¿o no? Acérquese a la Manufacture des Capucins para disfrutar de una tarde única contra las rebajas: ¡un intercambio de ropa 100% gratuito! El intercambio de ropa durará todo el periodo de rebajas, del miércoles 25 de junio al martes 22 de julio

? ¿Cuándo puedo intercambiar mi ropa?

Consulte nuestra agenda en línea. Si hay un taller en oferta, la Manufacture des Capucins está abierta. Puede aprovechar esta apertura para venir a intercambiar su ropa

? ¿Cómo puedo intercambiar mi ropa?

1. Traiga una o varias prendas en buen estado.

2. Déjela en uno de los armarios dedicados a la ocasión: siga las indicaciones « le troc de fringues se passent ici », en la planta baja de la Manufacture des Capucins

3. Pruébate la ropa, los accesorios o los zapatos que te gusten.

4. Váyase con al menos el mismo número de prendas de segunda mano.

? Todas las tallas de ropa, zapatos y accesorios NIÑOS ? MUJERES ? HOMBRES son bienvenidos! ????

