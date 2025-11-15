Contrebasses ! À contretemps Salle Molière Lyon 5e Arrondissement

Contrebasses ! À contretemps

Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 10 – 10 – 18 EUR

Date :

Début : Samedi 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Porté par quatre contrebassistes de l’Orchestre national de Lyon (ensemble Accrobasses) et la percussionniste Mathilde Dambricourt, ce spectacle destiné au jeune public aborde avec délicatesse le thème de la différence et de l’acceptation de l’autre.

.

Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95

English :

Featuring four double bassists from the Orchestre national de Lyon (Accrobasses ensemble) and percussionist Mathilde Dambricourt, this show for young audiences delicately tackles the theme of difference and acceptance of others.

German :

Getragen von vier Kontrabassisten des Orchestre National de Lyon (Ensemble Accrobasses) und der Schlagzeugerin Mathilde Dambricourt, behandelt diese Aufführung für ein junges Publikum auf behutsame Weise das Thema des Andersseins und der Akzeptanz des Anderen.

Italiano :

Eseguito da quattro contrabbassisti dell’Orchestre national de Lyon (ensemble Accrobasses) e dalla percussionista Mathilde Dambricourt, questo spettacolo per il pubblico giovane affronta con delicatezza il tema della differenza e dell’accettazione dell’altro.

Espanol :

Interpretado por cuatro contrabajistas de la Orquesta Nacional de Lyon (conjunto Accrobasses) y la percusionista Mathilde Dambricourt, este espectáculo para público joven aborda con delicadeza el tema de la diferencia y la aceptación del otro.

