Contrebrassens en duo Troyes vendredi 21 novembre 2025.

Les Petits Crus Troyes Aube

Début : 2025-11-21 21:00:00
fin : 2025-11-21 23:00:00

2025-11-21

Avec Pauline Dupuys (contrebasse) et Michael Wookey (banjo, petits claviers et autres bidouilles).
Concert en partenariat avec Troyes Chante. 18  .

Les Petits Crus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 60 91 56 45  troyes@lespetitscrus.com

