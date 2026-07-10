Informations pratiques

Moncontour

ContreChamps Cinéma

Venelle Verdier Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:00:00

fin : 2026-08-20 23:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Double projection de films traitant sur un ton on ne peut plus décalé de l’enfance meurtrie

> Zéro de conduite, film de Jean Vigo, 1933, 0h41

Distribution Louis de Gonzague, Raphaël Diligent, Jean Dasté…

C’est la rentrée scolaire dans un collège de province. La vie reprend avec les chahuts au dortoir, les punitions traditionnelles, les récréations, les études houleuses et les conflits avec l’administration. Un soir, les pensionnaires décident de se libérer de l’autorité des

adultes et déclenchent une révolte.

Cette œuvre impertinente, révoltée et insolente est la plus autobiographique de Jean Vigo. Iconoclaste, elle a le charme poétique du cinéma muet et le génie du cinéma parlant.

Entracte

> The kid, film de Charlie Chaplin, 1921, 0h52, VOSTF

Distribution Charles Chaplin, Jackie Coogan,

Edna Purviance…

Lâchée par son amant, une jeune femme abandonne son enfant. Charlot le vagabond le recueille. Mais les services sociaux s’en mêlent…

Ce film muet est le premier long-métrage de Chaplin. Il s’y met à hauteur d’enfant et porte un regard tendre sur ceux que l’Amérique des années 20 tient en marge de la société. Un film pour sourire et peut-être pour pleurer , prévient le premier carton… .

Venelle Verdier Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 64 02 84

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English :

L’événement ContreChamps Cinéma Moncontour a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor