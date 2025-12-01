CONTRÉES SONORES AVEC LE CHABADA à Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou

D’octobre 2025 à juillet 2026, les bibliothèques de l’Entente-Vallée mettent les musiques actuelles à l’honneur ! À cette occasion, la Médiathèque de Beaufort-en-Anjou accueille le groupe Alright Mela. Ce trio composé de deux angevins et d’un chanteur algérien mêle musiques du monde et électro orientale avec groove et légèreté.

Rendez-vous l’après-midi pour deux ateliers autour du Gnawa (chant et pratique de percussions) et de la pratique d’instruments électroniques. Puis en début de soirée, place au concert !

Animation organisée dans le cadre d’Itinéraire Bis, temps fort des bibliothèques de l’Entente-Vallée (Beaufort-en-Anjou, Les Bois d’Anjou, Mazé-Milon et La Ménitré), en partenariat avec le Chabada, l’École de musique du Baugeois-Vallée et Festi’bosse.

à 15h ateliers-rencontres

à 19h showcase

Sur réservation

Ados | adultes .

