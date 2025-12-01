CONTRÉES SONORES AVEC LE CHABADA à Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou
CONTRÉES SONORES AVEC LE CHABADA à Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou samedi 13 décembre 2025.
CONTRÉES SONORES AVEC LE CHABADA à Beaufort-en-Anjou
médiathèque Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 19:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
CONTRÉES SONORES AVEC LE CHABADA à Beaufort-en-Anjou
D’octobre 2025 à juillet 2026, les bibliothèques de l’Entente-Vallée mettent les musiques actuelles à l’honneur ! À cette occasion, la Médiathèque de Beaufort-en-Anjou accueille le groupe Alright Mela. Ce trio composé de deux angevins et d’un chanteur algérien mêle musiques du monde et électro orientale avec groove et légèreté.
Rendez-vous l’après-midi pour deux ateliers autour du Gnawa (chant et pratique de percussions) et de la pratique d’instruments électroniques. Puis en début de soirée, place au concert !
Animation organisée dans le cadre d’Itinéraire Bis, temps fort des bibliothèques de l’Entente-Vallée (Beaufort-en-Anjou, Les Bois d’Anjou, Mazé-Milon et La Ménitré), en partenariat avec le Chabada, l’École de musique du Baugeois-Vallée et Festi’bosse.
à 15h ateliers-rencontres
à 19h showcase
Sur réservation
Ados | adultes .
médiathèque Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr
English :
SOUND CONTRACTS WITH LE CHABADA in Beaufort-en-Anjou
German :
KLANGKONTRETEN MIT DEM CHABADA in Beaufort-en-Anjou
Italiano :
CONTRATTI SONORI CON LE CHABADA a Beaufort-en-Anjou
Espanol :
CONTRATOS DE SONIDO CON LE CHABADA en Beaufort-en-Anjou
L’événement CONTRÉES SONORES AVEC LE CHABADA à Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou