CONTREFAÇON – L’AUTRE CANAL Nancy samedi 13 décembre 2025.

Ils sont 4. Ils sont CONTREFAÇON. Quatre Parisiens touche-à-tout et amis d’enfance décident en 2016 de concentrer leurs efforts autour d’un projet commun. Ils deviennent CONTREFAÇON, un groupe de musique électronique capable de fusionner divers genres musicaux et de créer des expériences immersives à travers leurs productions et performances vidéos. Après quatre EP, un album, vingt-deux clips et un court-métrage, ils s’installent définitivement sur la scène électronique française comme un groupe aux visuels percutants qui joue avec les codes et stimule l’imaginaire. Bienvenue dans l’univers de CTRFÇN.

L’AUTRE CANAL BOULEVARD D’AUSTRASIE – 54000 Nancy 54