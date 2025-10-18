Contreforts à La Poudrière 252 + Kylie + Watzky La Poudrière Belfort
La Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – 15 EUR
Début : 2025-10-18 23:00:00
fin : 2025-10-19
2025-10-18
La Poudrière et Contreforts présentent Contreforts à La Poudrière , une soirée dub techno / techno à Belfort avec les artistes 252 (Colmar), Kylie (Zürich) et Watzky (Besançon) !
Cette soirée s’inscrit dans le cadre d’un week-end électro co-porté par La Poudrière et Le Moloco. Deux soirées tardives au programme, l’une au Moloco le 17 octobre avec une programmation made by Eye Of The Dead, l’autre à La Poudrière le 18 octobre avec une programmation made by Contreforts.
Difficile de choisir entre les deux soirées ? Ne choisissez plus, allez aux deux ! .
La Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 58 11 77 contact@poudriere.com
