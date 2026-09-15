Contrib’atelier Hyperlien – fablab Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-18 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Gratuit

Les Contribateliers sont des événements conviviaux pour pouvoir contribuer ensemble aux logiciels libres et aux communs numériques: Wikipedia, openstreetmap… Aucune compétence technique nécessaire :)

Hyperlien – fablab Nantes 44200



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