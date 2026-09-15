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Contrib’atelier Hyperlien – fablab Nantes

mercredi 18 novembre 2026 · Hyperlien - fablab · Nantes

Contrib’atelier Hyperlien – fablab Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
18:30
Lieu
Hyperlien - fablab
Adresse
5 allée Frida Kahlo, Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-18 18:30 – 20:30
Gratuit : oui Gratuit  

Les Contribateliers sont des événements conviviaux pour pouvoir contribuer ensemble aux logiciels libres et aux communs numériques: Wikipedia, openstreetmap… Aucune compétence technique nécessaire :)

Hyperlien – fablab Nantes 44200


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