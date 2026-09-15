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Contrib’atelier Hyperlien – fablab Nantes
mercredi 18 novembre 2026 · Hyperlien - fablab · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-18 18:30 – 20:30
Gratuit : oui Gratuit
Les Contribateliers sont des événements conviviaux pour pouvoir contribuer ensemble aux logiciels libres et aux communs numériques: Wikipedia, openstreetmap… Aucune compétence technique nécessaire :)
Hyperlien – fablab Nantes 44200
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