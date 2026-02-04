Contribuez à la connaissance sur les droits des femmes en Europe Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-08 09:30 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription (matin, après-midi ou journée complète) : https://www.helloasso.com/associations/maison-des-femmes-simone-de-beauvoir/evenements/journee-du-8-mars-2026-droits-des-femmes-en-europe Adulte, Tout public

Publication d’articles Wikipedia sur les droits de femmes en Europe centrale. Wikipédia est relativement bien documentée sur les féminismes des pays de l’Europe historique. Elle l’est beaucoup moins pour les ex-pays de l’Europe de l’Est.Pour cette journée des Droit des femmes, l’association Les Affs (Ateliers Femmes et Féminisme) propose d’alimenter la Wikipedia francophone sur des féministes, suffragettes, défenseuses des droits des femmes, activistes de la Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchéquie (d’autres pays sont possibles). Il sera également proposer d’illustrer les articles de Wikipédia en dessinant des portraits. Cette journée est préparée en partenariat avec la Maison des Femmes – Simone de Beauvoir et la Maison de l’Europe. Public : adultesLes enfants sont les bienvenus. Un espace leur sera réservé.

Maison de l’Europe – Europa Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu https://www.helloasso.com/associations/maison-des-femmes-simone-de-beauvoir/evenements/journee-du-8-mars-2026-droits-des-femmes-en-europe



Afficher la carte du lieu Maison de l’Europe – Europa Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

