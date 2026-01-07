Contribuez à la connaissance sur les droits des femmes en Europe Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-08 09:00 – 20:00

Gratuit : oui Sur inscription Gratuit sur inscription.Possibilité de s’inscrire la journée complète (repas offert), le matin ou l’après-midi. Adulte, Tout public

Wikipédia est relativement bien documenté sur les féminismes des pays de l’Europe historique. Elle l’est beaucoup moins pour les ex-pays de l’Europe de l’Est. Pour cette journée des Droit des femmes, nous proposons d’alimenter la Wikipedia francophone sur des féministes, suffragettes, défenseuses des droits des femmes, activistes de la Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchéquie (d’autres pays sont possibles). Nous proposons également d’illustrer les articles de Wikipédia en dessinant des portraits. Cette journée est préparée en partenariat avec la Maison des Femmes – Simone de Beauvoir et la Maison de l’Europe. Proposé par l’association LesAffs – Les Ateliers Femmes et féminimse Public : adulteLes enfants sont les bienvenus. Un espace leur sera réservé.

Maison de l’Europe – Europa Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu 0240121518 https://www.lesaffs.fr/



