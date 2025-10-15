ContZébricoles Biblio’fil Impasse des Sports Vair-sur-Loire

ContZébricoles Biblio’fil

Impasse des Sports Bibliothèque Marcel Rouvreau Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Début : 2025-10-15 16:30:00

fin : 2025-10-15 17:30:00

2025-10-15

Une histoire suivie d’un bricolage (4 à 6 ans).

Dans le cadre du festival Ce Soir Je Sors Mes Parents le réseau Biblio’fil organise la lecture d’un conte suivi d’un bricolage, sur le thème des marionnettes.

Inscription conseillée. .

Impasse des Sports Bibliothèque Marcel Rouvreau Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 31 95

English :

A story followed by a craft (ages 4 to 6).

German :

Eine Geschichte mit anschließender Bastelarbeit (4 bis 6 Jahre).

Italiano :

Una storia seguita da un’attività artigianale (dai 4 ai 6 anni).

Espanol :

Un cuento seguido de una manualidad (de 4 a 6 años).

