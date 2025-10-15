ContZébricoles Biblio’fil Impasse des Sports Vair-sur-Loire
Impasse des Sports Bibliothèque Marcel Rouvreau Vair-sur-Loire Loire-Atlantique
Début : 2025-10-15 16:30:00
fin : 2025-10-15 17:30:00
2025-10-15
Une histoire suivie d’un bricolage (4 à 6 ans).
Dans le cadre du festival Ce Soir Je Sors Mes Parents le réseau Biblio’fil organise la lecture d’un conte suivi d’un bricolage, sur le thème des marionnettes.
Inscription conseillée. .
English :
A story followed by a craft (ages 4 to 6).
German :
Eine Geschichte mit anschließender Bastelarbeit (4 bis 6 Jahre).
Italiano :
Una storia seguita da un’attività artigianale (dai 4 ai 6 anni).
Espanol :
Un cuento seguido de una manualidad (de 4 a 6 años).
