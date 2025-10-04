Convention Bourges Tattoo & Vintage Bourges

Convention Bourges Tattoo & Vintage Bourges samedi 4 octobre 2025.

Cher

Convention Bourges Tattoo & Vintage 16 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

8

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05 23:00:00

Date(s) :

2025-10-04

La convention Bourges Tattoo & Vintage revient pour la 11ème édition. Cet événement a un vrai cœur il est organisé au profit de l’association Grégory Lemarchal, engagée dans la lutte contre la mucoviscidose. Une tombola sera aussi organisée, avec plein de cadeaux à gagner, notamment des tatouages.

Une convention familiale et festive

Le Pavillon d’Auron est réputé pour accueillir chaque année les événements majeurs de Bourges.

Sa grande salle modulable, grâce à un ingénieux système de cloisons mobiles, offre une flexibilité optimale pour organiser notre convention de tatouage dans les meilleures conditions.

Ce lieu, associé à un nombre limité de tatoueurs, favorise des rencontres privilégiées et des échanges authentiques autour de projets personnalisés ou de coups de cœur qui prennent vie directement sur place.

Les tatoueurs, quant à eux, sont présents pour vous conseiller et écouter vos idées, afin de créer ensemble un tatouage qui vous ressemble. 8 .

16 Boulevard Lamarck

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire melodunium@gmail.com

English :

The Bourges Tattoo & Vintage convention returns for its 11th edition. This event has a real heart: it’s organized in aid of the Grégory Lemarchal association, committed to the fight against cystic fibrosis. A tombola will also be organized, with lots of prizes to be won, including tattoos.

German :

Die Bourges Tattoo & Vintage Convention findet zum elften Mal statt. Diese Veranstaltung hat ein echtes Herz: Sie wird zugunsten des Vereins Gregory Lemarchal organisiert, der sich für den Kampf gegen die Mukoviszidose einsetzt. Außerdem wird eine Tombola veranstaltet, bei der es viele Geschenke zu gewinnen gibt, darunter auch Tattoos.

Italiano :

La convention Bourges Tattoo & Vintage torna per la sua 11a edizione. Questo evento ha un vero cuore: è organizzato a favore dell’associazione Grégory Lemarchal, impegnata nella lotta contro la fibrosi cistica. Ci sarà anche una tombola, con tanti premi in palio, tra cui tatuaggi.

Espanol :

La convención Bourges Tattoo & Vintage vuelve en su 11ª edición. Este acontecimiento tiene corazón: se organiza en beneficio de la asociación Grégory Lemarchal, que lucha contra la fibrosis quística. También habrá una tómbola con numerosos premios, incluidos tatuajes.

L’événement Convention Bourges Tattoo & Vintage Bourges a été mis à jour le 2025-06-24 par OT BOURGES