Convention Capi France Palais des Congrès Marseille

Convention Capi France

Du mercredi 11 au vendredi 13 mars 2026. Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-13

2026-03-11

Capifrance est le 1er réseau de conseillers immobiliers indépendants à avoir été créé en France. A l’heure où le marché de l’immobilier ne cesse d’évoluer, découvrez comment Capifrance s’impose comme un des leaders de son secteur.Professionnels

Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Capifrance is the 1st network of independent real estate advisors to have been created in France. At a time when the real estate market is constantly evolving, discover how Capifrance is establishing itself as one of the leaders in its sector.

L’événement Convention Capi France Marseille a été mis à jour le 2026-02-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille