Convention Capi France Palais des Congrès Marseille
Convention Capi France Palais des Congrès Marseille mercredi 11 mars 2026.
Convention Capi France
Du mercredi 11 au vendredi 13 mars 2026. Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-11
Capifrance est le 1er réseau de conseillers immobiliers indépendants à avoir été créé en France. A l’heure où le marché de l’immobilier ne cesse d’évoluer, découvrez comment Capifrance s’impose comme un des leaders de son secteur.Professionnels
.
Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Capifrance is the 1st network of independent real estate advisors to have been created in France. At a time when the real estate market is constantly evolving, discover how Capifrance is establishing itself as one of the leaders in its sector.
L’événement Convention Capi France Marseille a été mis à jour le 2026-02-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille