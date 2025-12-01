Convention d’Affaires Tourisme, MICE et événementiel Nice

Convention d’Affaires Tourisme, MICE et événementiel Nice jeudi 11 décembre 2025.

Alpes-Maritimes

Convention d’Affaires Tourisme, MICE et événementiel Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-11

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

La CCI Nice Côte d’Azur convie des tops acheteurs nationaux et internationaux souhaitant organiser des évènements ou des voyages privés sur la Côte d’Azur afin de leur faire découvrir le territoire et rencontrer les entreprises de l’écosystème tourisme.

.

Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

English : Business conventions, tourism, MICE and events

The Nice Côte d’Azur Chamber of Commerce and Industry invites top regional, national and international buyers wishing to organise events or private trips to the Côte d’Azur to discover the region and meet the companies in the tourism ecosystem.

German :

Die AHK Nizza Côte d’Azur lädt nationale und internationale Top-Einkäufer ein, die Veranstaltungen oder private Reisen an die Côte d’Azur organisieren möchten, um ihnen die Region zu zeigen und die Unternehmen des Tourismus-Ökosystems zu treffen.

Italiano :

La Camera di Commercio e dell’Industria di Nizza Côte d’Azur invita i top buyer nazionali e internazionali che desiderano organizzare eventi o viaggi privati in Costa Azzurra a scoprire la regione e a incontrare le aziende dell’ecosistema turistico.

Espanol :

La Cámara de Comercio e Industria de Niza-Costa Azul invita a los principales compradores nacionales e internacionales que deseen organizar eventos o viajes privados a la Costa Azul a descubrir la región y conocer a las empresas del ecosistema turístico.

L’événement Convention d’Affaires Tourisme, MICE et événementiel Nice a été mis à jour le 2025-01-08 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur